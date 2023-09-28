США заморозили російські активи на $8 млрд: куди підуть кошти

Міністерства фінансів США наклало санкції на 7 осіб з Ірану, Китаю, Гонконгу, Туреччини та ОАЕ.

Джерело фото: glavcom.ua

США прийняли рішення заморозити російські активи на загальну суму в 8 мільярдів доларів. Заморожені активи призначені для використання в рамках післявоєнного відновлення України. Про це повідомила спеціальний представник президента США з відновлення економіки України Пенні Пріцкер, пише Мінреінтеграції.

Більша частина цих активів розташована в країнах Європейського Союзу та Японії. Деталі щодо заморожування російських активів поки що не уточнюються.

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на п’ятьох юридичних та двох фізичних осіб, що базуються в різних країнах, зокрема в Ірані, Китаї, Гонконзі, Туреччині і Об'єднаних Арабських Еміратах.

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