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  1. Суд інфо
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Національна школа суддів оприлюднила план роботи на жовтень

13:40, 28 вересня 2023
З’явився календарний план підготовки суддів та працівників апарату на жовтень 2023 року.
Національна школа суддів оприлюднила план роботи на жовтень
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Національна школа суддів України оприлюднила календарний план підготовки суддів, помічників суддів для підтримання кваліфікації, періодичного навчання суддів на жовтень.

План оприлюднили з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації,  підготовки та періодичного навчання з метою підвищення рівня кваліфікації  працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами.

Календарним планом, зокрема, передбачено онлайн-тренінги, семінари, семінари-практикуми, підвищення рівня кваліфікації через лекції, що стосуються принципу верховенства права.

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