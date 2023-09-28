Антикорупційний реєстр НАЗК тепер доступний на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

Відтепер журналісти, активісти та будь-хто охочий може легко перевіряти, чи причетна людина або бізнес до корупції.

Джерело фото: koda.gov.ua

Реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, доступний на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. Відтепер журналісти, активісти та будь-хто охочий може легко перевіряти, чи причетна людина або бізнес до корупції, зазначили у Мінцифри.

Після початку повномасштабного вторгнення доступ до деяких реєстрів обмежили для безпеки громадян. Міноборони дозволило знову відкрити Реєстр корупціонерів, але в цілях безпеки не відображаються місце роботи та посада особи, яка вчинила корупційне правопорушення.

Переглянути реєстр можна за посиланням – тут.

У серпні НАЗК та АРМА відкрили доступ до реєстр арештованих активів.

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