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Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

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Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

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  1. В Україні

Парламентська асамблея ОБСЄ має отримати право призупиняти повноваження делегації держави-агресора, — Стефанчук

15:16, 28 вересня 2023
Голова Верховної Ради наголосив, що кремлівський режим має бути ізольований.
Парламентська асамблея ОБСЄ має отримати право призупиняти повноваження делегації держави-агресора, — Стефанчук
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Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі має отримати право тимчасово припиняти повноваження парламентської делегації держави-агресора. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі з президенткою ПА ОБСЄ Піа Каумою та генеральним секретарем інституції Роберто Монтеллою.

«Асамблея має отримати право тимчасово призупиняти повноваження парламентської делегації держави, яка порушує суверенітет і територіальну цілісність іншої держави», - зазначив Стефанчук, кажучи про імплементацію змін до Правил процедури Асамблеї, наголосивши, що кремлівський режим має бути ізольований.

Окрім того, сторони обговорили питання про підтримку міжнародних зусиль щодо якнайшвидшого повернення в Україну примусово переміщених і депортованих Росією українських дітей, просування створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії, а також відшкодування росією шкоди, завданої Україні.

Голова Верховної Ради також відзначив рішення про створення спеціального комітету ПА ОБСЄ з питань підтримки України в умовах агресії рф проти України.

«росія, яка зруйнувала міжнародне право, має отримати відповідь від інституцій міжнародного права - це називається справедливістю», - наголосив Стефанчук.

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