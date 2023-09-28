Парламентська асамблея ОБСЄ має отримати право призупиняти повноваження делегації держави-агресора, — Стефанчук

Голова Верховної Ради наголосив, що кремлівський режим має бути ізольований.

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі має отримати право тимчасово припиняти повноваження парламентської делегації держави-агресора. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі з президенткою ПА ОБСЄ Піа Каумою та генеральним секретарем інституції Роберто Монтеллою.

«Асамблея має отримати право тимчасово призупиняти повноваження парламентської делегації держави, яка порушує суверенітет і територіальну цілісність іншої держави», - зазначив Стефанчук, кажучи про імплементацію змін до Правил процедури Асамблеї, наголосивши, що кремлівський режим має бути ізольований.

Окрім того, сторони обговорили питання про підтримку міжнародних зусиль щодо якнайшвидшого повернення в Україну примусово переміщених і депортованих Росією українських дітей, просування створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії, а також відшкодування росією шкоди, завданої Україні.

Голова Верховної Ради також відзначив рішення про створення спеціального комітету ПА ОБСЄ з питань підтримки України в умовах агресії рф проти України.

«росія, яка зруйнувала міжнародне право, має отримати відповідь від інституцій міжнародного права - це називається справедливістю», - наголосив Стефанчук.

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