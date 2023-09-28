ДПС запустила застосунок «Моя податкова» для смартфонів – які функції доступні

У четвер, 28 вересня, Державна податкова служба запустила мобільний застосунок «Моя податкова» для користувачів. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.
Застосунок має стати простим і зручним інструментом для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем. У ДПС зазначають, що доповнюватимуть його новими можливостями відповідно до потреб платників податків.
У розділі «Мої дані» застосунку можна отримати інформацію про:
- адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
- обʼєкти оподаткування;
- обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (податкове повідомлення-рішення);
- стан розрахунків з бюджетом.
У розділі «Послуги» доступно:
- направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
- подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).
У розділі «Повідомлення» доступні:
- квитанції;
- відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
- інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
- листи контролюючого органу.
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