ВРП звільнила трьох суддів апеляційних судів у відставку

Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У четвер, 28 вересня, Вища рада правосуддя на засіданні розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Березкіну Олену Володимирівну – з посади судді Центрального апеляційного господарського суду;

Князюка Олександра Васильовича – з посади судді Одеського апеляційного суду;

Готру Тетяну Юріївну – з посади судді Закарпатського апеляційного суду.

Раніше ВРП звільнила 6 суддів за загальними обставинами.

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