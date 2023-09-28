ВРП звільнила трьох суддів апеляційних судів у відставку

У четвер, 28 вересня, Вища рада правосуддя на засіданні розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:
Березкіну Олену Володимирівну – з посади судді Центрального апеляційного господарського суду;
Князюка Олександра Васильовича – з посади судді Одеського апеляційного суду;
Готру Тетяну Юріївну – з посади судді Закарпатського апеляційного суду.
Раніше ВРП звільнила 6 суддів за загальними обставинами.
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