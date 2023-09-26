ВРП звільнила 6 суддів за загальними обставинами

П’ятьох суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку, а одну суддю за власним бажанням.

У вівторок, 26 вересня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити п’ятьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Дячук Олександру Олександрівну – з посади судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області;

Буцмака Юрія Євгеновича – з посади судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Бортницьку Віту Вікторівну – з посади судді Печерського районного суду міста Києва;

Кримську Оксану Михайлівну – з посади судді Запорізького апеляційного суду;

Федорончука Володимира Богдановича – з посади судді Бучацького районного суду Тернопільської області.

Також ВРП вирішила звільнити Брагіну Олександру Євгеніївну з посади судді Київського окружного адміністративного суду за власним бажанням.

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