Смертельна катастрофа на Дунаї: в Угорщині судили українського капітана

Українського капітана швейцарського лайнера судили за недбалість, що призвела до зіткнення з туристичним катером.

Українського капітана швейцарського круїзного лайнера Viking Sigyn Юрія Чаплінського, який у 2019 році зіткнувся з невеликим туристичним катером на річці Дунай у Будапешті, в результаті чого загинули 28 людей, угорський суд засудив до п'яти років ув'язнення, – повідомляє BBC.

Поліція повідомила, що човен із південнокорейськими туристами затонув за кілька секунд після зіткнення.

Український капітан круїзного судна Юрій Чаплінський заперечував протиправні дії, але був визнаний винним у грубій недбалості. Очікується, що він подасть апеляцію.

Зазначається, що ця катастрофа стала нажахливішою за останні 30 років на Дунаї, другій за довжиною річці Європи.

Угорські прокурори заявили в суді в березні 2020 року, що Чаплінський не приділив достатньої уваги і не зосередився на управлінні кораблем протягом декількох хвилин під час зливи.

«Він не виходив на зв'язок і не подавав аварійних звукових сигналів», – заявили у суді.

25 із загиблих були південнокорейцями. Капітан «Русалки» та член екіпажу також загинули. Лише 7 пасажирів вижили в аварії, а один – досі вважається зниклим безвісти.

Чаплінський, який перебуває під вартою з 2019 року, заявив на суді, що «глибоко шкодує» про смертельну аварію.

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