Переговори про вступ України до Євросоюзу, ймовірно, почнуться до Різдва, — президент Європарламенту

Роберта Метсола припускає, що ЄС міг би запропонувати Україні деякі переваги, які дає членство у ЄС, ще до того, як це формально відбудеться.

Україна могла б отримати деякі переваги, які дає членство в Європейському союзі ще до того, як фактично приєднається до блоку. Про це заявила президент Європарламенту Роберта Метсола в інтерв'ю The Guardian.

Метсола не вважає за необхідне чекати на офіційний вступ України та інших країн-кандидатів до ЄС для того, щоб вони могли користатися деякими перевагами членства.

Зокрема, країни-кандидати можуть отримати доступ до безкоштовного мобільного зв'язку в роумінгу в ЄС, популярної політики, яка означає, що під час відпустки в ЄС тарифи однакові, як і вдома.

«Якщо ми збираємося поширити роумінг на ці країни, давайте це зробимо. Оператори мереж готові це зробити», - сказала Метсола.

Вона зазначила, що торговельні бар’єри для бізнесу також можуть бути зняті.

«Етап перед вступом також означає доступ до коштів, доступ до університетів, доступ для студентів, можливість вийти на внутрішній ринок, незалежно від того, застосовуємо ми імпортні та експортні тарифи. Ми роками говорили, що Україна не може бути підключена до європейської електромережі. На це нам знадобилися дні, коли почалася війна. Зрештою, це завжди стосувалося політичної волі», - сказала президент ЄП.

Роберта Метсола сподівається, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться до Різдва - у грудні.

«Я очікую на чіткий результат, тому що найгірший сигнал який можна надіслати – що ми ставимо перед ними цілі і крайні терміни, які самі не здатні виконати», - додала вона.

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