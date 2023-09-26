Відеоконференцзв’язок з судом: що робити, коли з’являється чорний екран та зависає зображення

Користувачам підсистеми відеоконференцзв’язку дали пораду, як вирішити проблеми з роботою обладнання.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» пояснило, що робити користувачам підсистеми відеоконференцзв’язку, коли з’являється чорний екран, зависає зображення та відсутній звук під час конференції.

«Проблема:

На деяких комп`ютерах (здебільше з процесорами AMD) виникає помилка відображення відео в тестуванні обладнання, на початку конференції або через деякий проміжок часу після початку. Це може бути зависання зображення та відсутність звуку, чорний або білий екран замість зображення, повна відсутність зображення.

Що робити?

Відключити апаратне прискорення в браузері», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що підсистему відеоконференцзв’язку ЄСІТС оновили.

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