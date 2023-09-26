Видеоконференцсвязь с судом: что делать, когда появляется черный экран и зависает изображение

Пользователям подсистемы видеоконференцсвязи дали совет, как решить проблемы с работой оборудования.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» объяснило, что делать пользователям подсистемы видеоконференцсвязи, когда появляется черный экран, зависает изображение и отсутствует звук во время конференции.

«Проблема:

На некоторых компьютерах (в основном с процессорами AMD) возникает ошибка отображения видео в тестировании оборудования, в начале конференции или через некоторое время после начала. Это может быть зависание изображения и отсутствие звука, черный или белый экран вместо изображения, полное отсутствие изображения.

Что делать?

Отключить аппаратное ускорение в браузере», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подсистему видеоконференцсвязи ЕСИТС обновили.

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