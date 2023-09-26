Судья Печерского районного суда Киева уволилась в отставку

Судья Вита Бортницкая завершила карьеру судьи.

Высший совет правосудия 26 сентября 2023 уволил в отставку судью Печерского районного суда города Киева Виту Бортницкую.

Как отметили в ВСП, на должность судьи Васильковского районного суда Киевской области Вита Бортницкая была назначена в 2003 году.

До того, как стать судьей, Вита Бортницкая работала на должности главного специалиста Васильковского районного управления юстиции, а затем работала помощником судьи Васильковского районного суда.

В 2011 году Вита Бортницкая была назначена на должность судьи Печерского районного суда Киева.

Таким образом, стаж, предоставляющий право на отставку, у судьи Виты Бортницкой составляет 20 лет и 1 месяц.

Автор: Вячеслав Хрипун

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