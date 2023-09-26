Отказ от смены фамилии при регистрации брака: что нужно знать

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев напомнило, что право смены фамилии во время регистрации брака гарантирует ст. 35 Семейного Кодекса и у вас всегда есть выбор:
- оставить свою фамилию;
- взять фамилию жениха/невесты;
- к своей фамилии добавить фамилию жениха или жениха или если они оба желают иметь двойную фамилию.
По их согласию определяется с какой фамилии она будет начинаться. Если на момент регистрации брака фамилия невесты/невесты уже двойная, она/он имеет право заменить одну из частей своей фамилии по фамилии второй.
Однако чем аргументируют молодожены отказ от смены фамилии:
Узнаваемость. Невеста или жених может быть известным человеком в больших или узких кругах и не хочет терять эту узнаваемость;
Избранное. Ей или ему просто может нравиться собственная фамилия;
Нежелание изменять документы.
Да, вы должны быть готовы к тому, что в случае смены фамилии в течение месяца нужно будет обязательно менять следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт для выезда за границу;
- учетная карточка налогоплательщика (РНОКПП) – ваш идентификационный код;
- водительское удостоверение;
Если у вас есть нижеперечисленные документы, то необходимо внести изменения и в них:
- данные в реестре избирателей
- медицинские карты и страховой полис
- регистрация и страхование автомобиля
- банковские договоры, карты и счета
- завещание и регистрационные документы предпринимателя
Следующие документы не подлежат изменению:
трудовая книжка (в отделе кадров должны внести в нее соответствующую поправку)
документы об образовании (дипломы о среднем и высшем образовании, дипломы кандидатов и докторов наук, сертификаты о прохождении курсов по повышению квалификации и т.п.)
документы, устанавливающие право на имущество.
Если Вы приняли решение об изменении фамилии после регистрации брака, следует обратиться в ГРАГС, в котором регистрировали брак.
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