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Отказ от смены фамилии при регистрации брака: что нужно знать

15:30, 26 сентября 2023
Лицо может оставить свою фамилию, взять фамилию жениха/невесты или к своей фамилии добавить фамилию жениха/невесты.
Отказ от смены фамилии при регистрации брака: что нужно знать
Фото: vin.gov.ua
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев напомнило, что право смены фамилии во время регистрации брака гарантирует ст. 35 Семейного Кодекса и у вас всегда есть выбор:

- оставить свою фамилию;

- взять фамилию жениха/невесты;

- к своей фамилии добавить фамилию жениха или жениха или если они оба желают иметь двойную фамилию.

По их согласию определяется с какой фамилии она будет начинаться. Если на момент регистрации брака фамилия невесты/невесты уже двойная, она/он имеет право заменить одну из частей своей фамилии по фамилии второй.

Однако чем аргументируют молодожены отказ от смены фамилии:

Узнаваемость. Невеста или жених может быть известным человеком в больших или узких кругах и не хочет терять эту узнаваемость;

Избранное. Ей или ему просто может нравиться собственная фамилия;

Нежелание изменять документы.

Да, вы должны быть готовы к тому, что в случае смены фамилии в течение месяца нужно будет обязательно менять следующие документы:

- паспорт гражданина Украины;

- паспорт для выезда за границу;

- учетная карточка налогоплательщика (РНОКПП) – ваш идентификационный код;

- водительское удостоверение;

Если у вас есть нижеперечисленные документы, то необходимо внести изменения и в них:

- данные в реестре избирателей

- медицинские карты и страховой полис

- регистрация и страхование автомобиля

- банковские договоры, карты и счета

- завещание и регистрационные документы предпринимателя

Следующие документы не подлежат изменению:

трудовая книжка (в отделе кадров должны внести в нее соответствующую поправку)

документы об образовании (дипломы о среднем и высшем образовании, дипломы кандидатов и докторов наук, сертификаты о прохождении курсов по повышению квалификации и т.п.)

документы, устанавливающие право на имущество.

Если Вы приняли решение об изменении фамилии после регистрации брака, следует обратиться в ГРАГС, в котором регистрировали брак.

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