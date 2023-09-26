Первая партия Abrams в Украине: сколько танков готовы к бою

Украина получила первую партию танков M1 Abrams в рамках соглашения с США.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая часть американских танков M1 Abrams уже поступила в Украину. Однако на данный момент украинским военным удалось получить менее половины ожидаемого количества танков M1 Abrams, отметил высокопоставленный украинский военный представитель, пишет The Washington Post.

Официальные источники не предоставляют подробностей о причинах задержки в поставках. Ожидается, что Украина получит остальные танки M1 Abrams в ближайшем будущем.

Ранее в ГУР рассказали, как ВСУ будут использовать танки Abrams.

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