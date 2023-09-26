OpenAI запускает функцию озвучивания ответов ChatGPT: голоса звучат как человеческие

Пользователи смогут выбирать голос в приложении чат-бота, выбирая из пяти персонажей.

Компания OpenAI заявила о запуске функции для ChatGPT, которая позволяет чат-боту отвечать на голосовые вопросы и команды на собственном языке. Об этом сообщает Bloomberg.

Начиная со следующих двух недель, пользователи смогут выбирать голос в приложении чат-бота, выбирая из пяти персонажей.

Отмечается, что голоса звучат почти как человеческие. OpenAI заявила, что работала с актерами озвучки, чтобы создать модель искусственного интеллекта преобразования текста в язык, лежащий в основе этой функции.

Затем ChatGPT будет создавать аудио текст, который он генерирует этим голосом – например, чтение вслух сказки перед сном, созданной ИИ. Эта функция будет доступна людям, подписавшимся на услугу OpenAI ChatGPT Plus за 20 долларов в месяц, и корпоративным пользователям.

Компания надеется, что новая функция будет поощрять использование мобильного приложения на ходу, создавая ему большую конкуренцию с такими предложениями персональных помощников, как Google Assistant, Apple Inc. Siri или Amazon.com Inc. Алекса.

Ранее мы писали, что OpenAI представила новую версию генератора изображений DALL-E 3 – он лучше понимает людей.

Добавим, что Джордж Мартин и другие писатели подали в суд на создателя ChatGPT за нарушение авторских прав.

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