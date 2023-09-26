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OpenAI запускає функцію озвучення відповідей ChatGPT: голоси звучать як людські

14:52, 26 вересня 2023
Користувачі зможуть вибирати голос у застосунку чат-бота, вибираючи з п’яти персонажів.
OpenAI запускає функцію озвучення відповідей ChatGPT: голоси звучать як людські
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Компанія OpenAI заявила про запуск функції для ChatGPT, яка дозволяє чат-боту відповідати на голосові запитання та команди власною мовою. Про це повідомляє Bloomberg.

Починаючи з наступних двох тижнів, користувачі зможуть вибирати голос у застосунку чат-бота, вибираючи з п’яти персонажів.

Зазначається, що голоси звучать майже як людські. OpenAI заявила, що працювала з акторами озвучення, щоб створити модель штучного інтелекту перетворення тексту в мову, яка лежить в основі цієї функії.

Потім ChatGPT створюватиме аудіо тексту, який він генерує цим голосом – наприклад, читання вголос казки перед сном, створеної ШІ. Ця функція буде доступна людям, які підписалися на послугу OpenAI ChatGPT Plus за 20 доларів на місяць, і корпоративним користувачам.

Компанія сподівається, що нова функція заохочуватиме до використання мобільного застосунку на ходу, створюючи йому більшу конкуренцію з такими пропозиціями персональних помічників, як Google Assistant, Apple Inc. Siri або Amazon.com Inc. Alexa.

Раніше ми писали, що OpenAI представила нову версію генератора зображень DALL-E 3 – він краще розуміє людей.

Додамо, що Джордж Мартін та інші письменники подали до суду на творця ChatGPT за порушення авторських прав.

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