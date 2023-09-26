Поведінку працівників апаратів судів в соціальних мережах необхідно регламентувати, – ДСА

У Державній судовій адміністрації дійшли висновку, що публікації та коментарі працівників апаратів судів в соціальних мережах можуть впливати на громадську думку.

Державна судова адміністрація запропонувала регламентувати поведінку працівників апарату суду у соціальних мережах.

Як зазначила начальник юридичного управління Державної судової адміністрації Тетяна Опанасюк, публікації та коментарі працівників апаратів судів у соціальних мережах «можуть впливати на громадську й суспільну думку щодо питань, які стосуються діяльності судової влади».

«Слід задуматись над впровадженням інструментів, які б регламентували поведінку працівників апарату суду у соціальних мережах, зокрема загальними рекомендаціями, які можна включити до "Правил поведінки працівника апарату суду". Також це можна реалізувати шляхом проведення відповідних тренінгів Національною школою суддів України з питань цифрової грамотності та свободи висловлювань у соціальних мережах для працівників апаратів судів", - зазначила Тетяна Опанасюк.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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