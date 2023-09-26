На Чернігівщині два працівники впали у шахту загрузки зерна: один загинув

На Чернігівщині в результаті аварії в шахті загрузки зерна загинула одна людина, іншу вдалося реанімувати.

У вівторок, 26 вересня, в селі Гмирянка, що у Прилуцькому районі Чернігівської області, на одному із підприємств під час роботи два працівники впали у шахту загрузки зерна. Одну людину рятувальники деблокували постраждалих без ознак життя, – повідомляє ДСНС.

«Сьогодні вранці у с. Гмирянка Прилуцького району на одному з підприємств 2 працівники впали у шахту загрузки зерна. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя», – йдеться у повідомленні.

Після складної рятувальної операції вдалося деблокувати і витягти постраждалих з шахти. Обидві жертви були без ознак життя. Другу постраждалу людину не вдалося врятувати, і вона загинула на місці події.

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