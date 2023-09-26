Виправдовував збройну агресію та глорифікував російських загарбників: яке рішення прийняв ВС щодо чоловіка

ВС залишив у силі реальне покарання проросійськи налаштованому чоловіку, який виправдовував збройну агресію рф.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без зміни вирок апеляційного суду, яким громадянин України був засуджений до п’яти років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників (частини 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Як установили суди, проросійськи налаштований чоловік навесні 2022 року через заборонену в Україні соцмережу неодноразово поширював матеріали, у яких містилися виправдовування збройної агресії рф проти України та глорифікація осіб, що здійснювали таку агресію.

Колегія суддів ККС ВС погодилася з позицією апеляційного суду про незастосування до засудженого звільнення від відбування покарання з випробуванням і з тим, що реальне відбування покарання буде доцільним та відповідатиме меті його призначення.

Як вказано в постанові ККС ВС, апеляційний суд зазначив, що суд першої інстанції неповною мірою врахував вимоги закону, які об’єктивно впливають на звільнення від відбування покарання з випробуванням, зокрема: характер і ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим злочинів, які є нетяжким та тяжким проти миру, безпеки людства й міжнародного правопорядку, а також те, що дії обвинуваченого становлять велику суспільну небезпеку, вчинені в умовах воєнного стану на території України. Апеляційний суд акцентував, що обвинувачений здійснював виправдовування збройної агресії, глорифікацію представників збройних формувань рф в період воєнного стану в Україні, що свідчить про виражені українофобські переконання, негативне ставлення до української влади та народу, підтримання російської агресії проти України.

З постановою ККС ВС від 23 серпня 2023 року справі № 204/3688/22 (провадження № 51-2399км23) можна ознайомитись за посиланням.

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