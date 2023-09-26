Дискусії у Сенаті США: чи включать нову допомогу для України у проєкт для запобігання шатдауну

У Сенаті США розглядають включення коштів для України до проєкту з додаткового фінансування.

Джерело фото: ЕРА/UPG

У Сенаті США тривають дискусії щодо можливості включення коштів для України до проєкту з додаткового фінансування, який має бути схвалений цього тижня для забезпечення функціонування уряду після закінчення вересня, – повідомляє The New York Times.

У Палаті представників США виник хаос щодо планів витрат, і через це сенатори обох політичних партій активно обговорюють питання про можливість запобігти зупинці роботи уряду за допомогою тимчасових заходів, а також обговорюють включення додаткової допомоги Україні в цей законодавчий акт.

Офіційні представники повідомили, що сенатори та вищі службовці ведуть інтенсивні обговорення щодо подальших дій, враховуючи ситуацію в Палаті представників, де виникли труднощі з плануванням витрат. Сенат намагається прийняти законопроект про надзвичайні витрати, що дозволить уряду отримувати фінансову підтримку після закінчення поточного фінансового року.

Незважаючи на широку підтримку фінансування для України серед сенаторів, деякі республіканці стверджують, що це може ускладнити розгляд законопроекту з витратами. Значна частина республіканців в Палаті представників виступає проти надання подальшої фінансової допомоги Україні і, швидше за все, вимагатиме вилучення цих положень з законопроекту та повернення їх до Сенату, що може уповільнити прийняття будь-якого рішення в умовах обмеженого часу.

Коаліція сенаторів наголошує на включенні коштів для України у законопроект з надзвичайних витрат. Вони вважають, що відмова у підтримці України в цьому контексті була б помилкою, особливо після особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з сенаторами, на якій він наголосив на важливості підтримки від США.

Деякі сенатори вважають, що краще винести питання про фінансову допомогу Україні в окремий законопроект, разом із коштами на ліквідацію наслідків стихійного лиха та забезпечення безпеки на кордоні, щоб уникнути ризику припинення фінансування уряду.

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