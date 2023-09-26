Кабмін заборонив правоохоронцям втручатися в митний контроль товарів, — Гетманцев

Урядом поставлено крапку з можливістю правоохоронців втручатися в процес здійснення митного контролю товарів шляхом направлення доручень митникам щодо здійснення митного огляду товарів, та залучення їх до таких оглядів.

Кабмін постановою від 19 вересня 2023 року виключив пункт 14 із Вичерпного переліку підстав, за наявності яких митним органом може проводитись огляд (переогляд) товарів, яким передбачалася можливість надання правоохоронцями обов’язкових до виконання доручень на проведення огляду. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Урядом поставлено крапку з можливістю правоохоронців втручатися в процес здійснення митного контролю товарів шляхом направлення доручень митникам щодо здійснення митного огляду товарів, та залучення їх до таких оглядів», — зазначив він.

Гетманцев попросив бізнес інформувати його особисто або комітет про випадки ігнорування правоохоронцями вищезгаданого рішення уряду або втручання в процес митного оформлення.

«Нагадую митникам про відсутність підстав для прийняття будь-яких листів від правоохоронців щодо їх участі в митних процедурах або впливу на них», - додав він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що «чим скоріше кордон зникне разом із митними пунктами пропуску, тим скоріше ми поборемо корупцію».

Додамо, що Кабмін виключив з постанови норму про огляд авто митниками за дорученням правоохоронців.

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