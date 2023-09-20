Кабмін виключив з постанови норму про огляд авто митниками за дорученням правоохоронців

Кабмін змінив вичерпний перелік підстав, за наявності яких може проводитись огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами.

Кабмін вніс зміни до постанови, якою було затверджено Вичерпний перелік підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України.

Так, Уряд постановою від 19 вересня 2023 р. № 1008 виключив з вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись такий огляд товарів та авто митними органами, пункт 14, відповідно до якого однією з підстав, за наявності яких може проводитись огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення є одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів письмових доручень у рамках кримінального провадження.

Згаданий п. 14 постанови Кабінету Міністрів від 23 травня 2012 р. №467 визначав, що такі доручення обов’язково повинні містити інформацію про підстави їх надсилання, номер відповідного провадження (справи), строк виконання, відомості про товари, осіб, які їх переміщують, та/або про транспортні засоби комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені порушення законодавства з питань державної митної справи.

«У разі відсутності у письмовому дорученні усієї інформації, зазначеної в цьому пункті, таке доручення не є підставою для проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів, про що невідкладно письмово інформується відповідний правоохоронний орган.

У разі невиявлення порушень митних правил під час проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення з підстави, передбаченої цим пунктом, такий огляд (переогляд) проводиться у строк, установлений частиною першою статті 255 Митного кодексу України.

У разі прийняття на підставі цього пункту рішення про здійснення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення інформація, що містить назву правоохоронного органу, від якого одержане письмове доручення, дату та номер цього доручення, а також дату, час та місце проведення такого огляду (переогляду), доводиться до відома декларанта шляхом надсилання електронного повідомлення з накладенням електронного цифрового підпису посадової особи органу доходів і зборів.

У разі подання митної декларації на паперовому носії така інформація доводиться до відома декларанта або уповноваженої ним особи у письмовому вигляді», - було зазначено в цьому пункті.

Тепер його скасовано. Також Кабмін скасував постанови від 2 жовтня 2019 р. № 861 «Про реалізацію експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення» та постанову від 27 грудня 2019 р. № 1118 «Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення».

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що «чим скоріше кордон зникне разом із митними пунктами пропуску, тим скоріше ми поборемо корупцію».

Автор: Наталя Мамченко

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