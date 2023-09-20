Кабмин исключил из постановления норму об осмотре авто таможенниками по поручению правоохранителей

Кабмин изменил исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых может производиться осмотр товаров, транспортных средств коммерческого назначения таможенными органами.

Кабмин внес изменения в постановление, которым был утвержден Исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых может производиться осмотр (пересмотр) товаров, транспортных средств коммерческого назначения органами доходов и сборов Украины.

Так, Правительство постановлением от 19 сентября 2023 г. № 1008 исключило из исчерпывающего перечня оснований, при наличии которых может производиться такой осмотр товаров и авто таможенными органами, пункт 14, согласно которому одним из оснований, при наличии которых может производиться осмотр товаров, транспортных средств коммерческого назначения является получение в установленных законодательством случаях от правоохранительных органов письменных поручений в рамках уголовного производства.

Упомянутый п. 14 постановления Кабинета Министров от 23 мая 2012 г. №467 определял, что такие поручения обязательно должны содержать информацию об основаниях их отправки, номере соответствующего производства (дела), сроке исполнения, сведении о товарах, лицах, их перемещающих , и/или о транспортных средствах коммерческого назначения, с использованием которых могут быть совершены нарушения законодательства по вопросам государственного таможенного дела.

«В случае отсутствия в письменном поручении всей информации, указанной в настоящем пункте, такое поручение не является основанием для проведения досмотра (пересмотра) товаров, транспортных средств коммерческого назначения органами доходов и сборов, о чем безотлагательно письменно информируется соответствующий правоохранительный орган.

В случае необнаружения нарушений таможенных правил при проведении осмотра (переосмотра) товаров, транспортных средств коммерческого назначения по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, такой осмотр (переосмотр) производится в срок, установленный частью первой статьи 255 Таможенного кодекса Украины.

В случае принятия на основании этого пункта решения об осуществлении осмотра (пересмотра) товаров, транспортных средств коммерческого назначения информация, содержащая название правоохранительного органа, от которого получена письменная доверенность, дата и номер этого поручения, а также дата, время и место проведения такого осмотра (пересмотра), сообщается декларанту путем отправки электронного сообщения с наложением электронной цифровой подписи должностного лица органа доходов и сборов.

В случае представления таможенной декларации на бумажном носителе такая информация сообщается декларанту или уполномоченному им лицу в письменном виде», - было указано в этом пункте.

Теперь он отменен. Также Кабмин отменил постановления от 2 октября 2019 г. № 861 «О реализации экспериментального проекта по организации централизованной отправки правоохранительными органами в электронном виде поручений на проведение таможенного досмотра (пересмотра) товаров, транспортных средств коммерческого назначения» и постановление от 27 декабря 2019 г. № 1118 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по организации централизованной отправки правоохранительными органами в электронном виде поручений на проведение таможенного досмотра (пересмотра) товаров, транспортных средств коммерческого назначения».

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «чем скорее граница исчезнет вместе с таможенными пунктами пропуска, тем скорее мы поборем коррупцию».

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.