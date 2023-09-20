Совет судей настаивает на пересмотре нормы о невозможности сохранения заместителя руководителя аппарата суда в судах, где количество работников аппарата не превышает 75

В Совет судей Украины поступила масса обращений из районных судов, а ГСА и ВСП теперь необходимо на это отреагировать.

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Совет судей Украины 18 сентября обратился в Государственную судебную администрацию с просьбой подготовить проект изменений к Типовому положению об аппарате суда в части определения количества должностей заместителя руководителя аппарата суда.

Как сообщил глава ССУ Богдан Монич, в Совет судей поступили многочисленные обращения от судов с просьбой добиться отмены нормы Типового положения об аппарате суда, которой установлено, что «руководитель аппарата местного, апелляционного суда может иметь заместителя, если количество работников аппарата суда превышает 75 человек».

Указанная норма Типового положения была утверждена Высшим советом правосудия еще 25 января 2022 года, впрочем, в течение длительного времени она не была реализована по просьбе Совета судей, обратившегося в Государственную судебную администрацию для отсрочки. В предыдущей редакции Типового положения руководитель аппарата суда мог иметь даже двух заместителей, если количество работников аппарата суда превышало 50 человек.

Впрочем, 14 августа 2023 года, после требований ВСП, указанная норма Типового положения все же была подписана руководителем ГСА. Указанная норма Типового положения вступает в силу 1 января 2024 года.

Следовательно, по расчетам ГСА, до конца года нужно уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов.

В Высшем совете правосудия в 2022 году необходимость сокращения должностей заместителей руководителей аппаратов судов объяснили необходимостью экономии бюджетных средств, а также необходимостью их перераспределения на «обычных» работников аппаратов судов.

Во время обсуждения проблемы на заседании ССУ, Богдан Монич сообщил, что Совет судей не может не согласиться с позицией судов, что согласованные ВСП и утвержденные ГСА изменения в Типовое положение об аппарате суда, «ни в коей мере не будут способствовать улучшению состояния организационного обеспечения деятельности судов, созданию гарантий для судов в обеспечении минимального, обоснованного количества основных работников суда, без которых невозможен процесс осуществления судопроизводства».

Также Богдан Монич отметил, что цифра «75», использованная при внесении изменений в Типовое положение, ничем не обоснована.

В ССУ отметили, что ущерб от указанных изменений в Типовое положение для надлежащей организации обеспечения деятельности судов будет значительно большим и нивелирует выгоду от средств, которые будут сэкономлены за счет сокращения должностей заместителей руководителей аппаратов. Решение же таким образом вопросов экономии средств в связи с извечным недофинансированием судебной власти, в целом не оправдает ожиданий и приведет лишь к ухудшению деятельности местных общих судов и обеспечению доступа граждан к правосудию.

В ССУ также подчеркнули, что заместители руководителя аппарата суда "являются контролирующим звеном между руководителем аппарата суда и структурными подразделениями суда". Соответственно работа заместителя руководителя аппарата суда позволяет руководителю аппарата суда должным образом определить результативность и эффективность выполнения государственными служащими суда поставленных перед ними задач, планировать их карьеру и принимать меры для повышения их квалификации.

В случае отсутствия руководителя аппарата, его обязанности выполняет заместитель руководителя аппарата суда, что, в свою очередь, способствует непрерывной работе и надлежащему функционированию суда, учитывая их взаимодействие и взаимозаменяемость.

Следовательно, суды первой инстанции, поскольку численность работников аппарата суда почти во всех из них меньше 75 человек, поставлены указанными изменениями перед фактом сокращения квалифицированных работников с должностей заместителей руководителя аппарата суда.

Как следствие, сокращение должностей заместителей руководителя аппарата суда негативно повлияет на качество работы суда, приведет к негативным изменениям в организации работы суда и работе структурных подразделений, дезорганизации работы отделов, поскольку потеряется контролирующее звено между руководителем аппарата и структурным подразделением суда, поскольку руководитель аппарата суда не сможет самостоятельно принимать необходимые меры контроля относительно всех работников аппарата суда в условиях чрезмерной нагрузки, непосредственного выполнения и своих должностных обязанностей.

Кроме того, внесенными в Типовое положение изменениями не учтено, что руководитель аппарата суда не сможет возложить исполнение своих обязанностей (в случае отпуска, больничного, командировки и т. п.) на работника аппарата суда равнозначной должности.

Таким образом, по мнению ССУ, несовершенное правовое урегулирование вопроса возложения обязанностей отсутствующего руководителя аппарата суда в сочетании с необоснованным сокращением должностей заместителя руководителя аппарата суда, «бесспорно создаст существенные препятствия в бесперебойности отправления правосудия судами, отрицательно скажется на сроках рассмотрения судебных дел, а, следовательно, ухудшит доступ граждан в суд».

Кроме того, по мнению ССУ, исходя из того, что ч. 10 ст. 20 Закона «О судоустройстве и статусе судей» урегулирован вопрос определения количества заместителей председателя суда («в суде, количество судей в котором превышает десять судей, может быть избран один заместитель председателя суда, а в суде, количество судей в котором превышает тридцать судей, - не более двух заместителей председателя суда»), то по такой же аналогии может быть определено и количество заместителей руководителя аппарата суда.

Следовательно, дальнейшая судьба сотен заместителей руководителей аппаратов судов теперь снова зависит от позиции Государственной судебной администрации и Высшего совета правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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