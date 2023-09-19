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Cartier, Dior, Armani и Gucci на 1,4 миллиона гривен: в один день задержали три микроавтобуса с контрабандой

23:59, 19 сентября 2023
Украинские таможенники остановили трех граждан с товарами на 1,4 миллиона гривен.
Cartier, Dior, Armani и Gucci на 1,4 миллиона гривен: в один день задержали три микроавтобуса с контрабандой
Источник фото: Львовская таможня
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На пункте пропуска «Шегини – Медика» на границе с Польшей таможенники остановили микроавтобус «Mercedes-Benz», которым управлял 55-летний гражданин Украины, - сообщается на странице Львовской таможни.

Во время таможенного оформления мужчина заявил, что перевозит личные вещи и несколько посылок. Однако во время осмотра автомобиля таможенники вместе с пограничниками обнаружили практически 400 незадекларированных товаров, общей стоимостью около 500 тысяч гривен. Среди них были кольца Cartier, духи от Dior и Armani, обувь Gucci, робот-пылесос Cecotec и другие предметы.

В тот же день другой водитель, 50-летний житель Черновцов, на «Mercedes-Benz» выбрал «зеленый коридор» и утверждал, что не перевозит товары, требующие обязательного декларирования или налогообложения. Но при осмотре автомобиля было обнаружено 580 единиц одежды и текстиля на сумму примерно 600 тысяч гривен.

Третий водитель «Mercedes-Benz», 29-летний житель Прикарпатья, пытался перевезти почти 400 сумок и рюкзаков, которые были задекларированы как «личные вещи». Ориентировочная стоимость этих товаров составляла более 300 тысяч гривен.

По этим фактам были составлены административные протоколы согласно ч.2 ст.471 (Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами). Санкция предусматривает наложение штрафа в размере 30 процентов стоимости этих товаров.

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