$6 000 за проведение операции: в Киеве сотрудника Института урологии разоблачили «на горячем»

По данным следствия, должностное лицо выдвинуло требование женщине о предоставлении ему 6 тысяч долларов за проведение операции и обеспечение послеоперационного лечения ее отцу.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве доложено о подозрении начальнику отдела ГУ «Институт урологии им. академика О.Ф. Возианова» по факту вымогательства и получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, должностное лицо выдвинуло требование женщине о предоставлении ему 6 тысяч долларов за проведение операции и обеспечение послеоперационного лечения ее отцу.

«Женщина, будучи ограниченной в выборе лечебного учреждения, была вынуждена согласиться по незаконному требованию несмотря на то, что проведение таких операций финансируется за счет государства.

Во время контроля за совершением преступления начальник отдела был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при передаче неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

По месту работы и проживания задержанного проведены обыски. В ходе следственных действий в служебном кабинете чиновника обнаружили 250 тыс. гривен и 3600 долларов, а по адресу его проживания – еще более 40 тыс. долларов и около 200 тыс. гривен.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

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