Украинцы смогут получить до 200 тысяч гривен на ремонт поврежденного жилья

В Украине запустили услугу еВідновлення в приложении Дія для получения средств на ремонт поврежденного жилья.

Источник фото: oblrada.dp.gov.ua

Украинцы могут с помощью новой услуги еВідновлення в приложении Дія подать заявления на получение финансовой помощи на ремонт поврежденного жилья. Эта инициатива реализуется благодаря выделению средств Всемирным банком для быстрого восстановления жилых помещений, пострадавших из-за полномасштабного вторжения, - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На первом этапе услугу еВідновлення получат граждане, чьи дома требуют косметического ремонта, такого как замена окон, дверей, ремонт крыши и тому подобное. Приоритет предоставляется участникам боевых действий, мобилизованным лицам, семьям погибших военных, людям с инвалидностью I и II группы, а также многодетным семьям. Максимальная сумма компенсации на восстановление одного объекта составляет 200 тысяч гривен.

В будущем планируется расширение программы в пользу лиц, чьи дома были полностью уничтожены вследствие российской агрессии. Услуга в Дія работает на принципах похожих на еПоддержку. Граждане подают заявление на выплату, открывают специальную карточку еВідновлення в одном из пяти банков-партнеров, и на эту карточку поступают средства, которые можно потратить на стройматериалы и ремонтные услуги.

Сумму компенсации определяет специальная комиссия, которую назначает местная власть. Комиссия фиксирует степень повреждений и принимает решение, которое затем становится доступным в приложении Дія для заявителей.

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