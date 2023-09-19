Українці зможуть отримати до 200 тисяч гривень на ремонт пошкодженого житла

В Україні запустили послугу єВідновлення в застосунку Дія для отримання коштів на ремонт пошкодженого житла.

Джерело фото: oblrada.dp.gov.ua

Українці можуть за допомогою нової послуги єВідновлення в застосунку Дія подати заяви на отримання фінансової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Ця ініціатива реалізується завдяки виділенню коштів Світовим банком для швидкого відновлення житлових приміщень, які постраждали через повномасштабне вторгнення, – повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На першому етапі послугу єВідновлення отримають громадяни, чиї будинки потребують косметичного ремонту, такого як заміна вікон, дверей, ремонт даху тощо. Пріоритет надається учасникам бойових дій, мобілізованим особам, сім'ям загиблих військових, людям з інвалідністю І та ІІ групи, а також багатодітним родинам. Максимальна сума компенсації на відновлення одного об'єкта становить 200 тисяч гривень.

У майбутньому планується розширення програми на користь осіб, чиї будинки були повністю знищені внаслідок російської агресії. Послуга в Дія працює на засадах схожих до єПідтримки. Громадяни подають заяву на виплату, відкривають спеціальну картку єВідновлення в одному з п'яти банків-партнерів, і на цю картку надходять кошти, які можна витратити на будматеріали та ремонтні послуги.

Суму компенсації визначає спеціальна комісія, яку призначає місцева влада. Комісія фіксує ступінь пошкоджень і приймає рішення, яке потім стає доступним в застосунку Дія для заявників.

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