Кабмін змінив правила експорту зерна на вимогу Єврокомісії: деталі

Нові правила діятимуть для експорту українського зерна до пʼяти держав-членів ЄС.

Ілюстративне фото

Кабінет міністрів схвалив нову процедуру експорту чотирьох видів продукції до пʼяти держав-членів Євросоюзу. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Тепер кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця, які йдуть в режимі експорту до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, — мають отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики.

Після того, як 15 вересня Єврокомісія скасувала ембарго на українське зерно, Україна, згідно з новими умовами, протягом 72 годин напрацювала і представила план дій щодо контролю за експортом.

«Ми погоджуємо з Єврокомісією і з країнами-імпортерами необхідний перелік і обсяг аграрної продукції з чотирьох культур. Вони своєю чергою визначають, чи готові приймати ці культури, коли і в яких обсягах. Лише після цього ми видаємо дозволи нашим підприємствам на експорт тієї чи іншої продукції. Тобто Україна контролює свій експорт і погоджує його з країнами, що приймають», — пояснив Сольський під час виступу на засіданні аграрного комітету Європарламенту.

Міністр сподівається, що така схема роботи задовольнить усі сторони. І навіть ті три країни, які зараз виступають проти українського аграрного експорту, доєднаються до цього плану.

Раніше ми писали, що прем’єр Румунії пропонує продовжити заборону на імпорт української агропродукції на 30 днів.

Також Польща заблокує вступ України до ЄС, якщо не буде знайдено рішення з експорту зерна.

Крім того, у Хорватії заявили, що не імпортуватимуть українське зерно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.