Кабмин изменил правила экспорта зерна по требованию Еврокомиссии: детали

Новые правила будут действовать для экспорта украинского зерна в пять государств-членов ЕС.

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Кабинет министров одобрил новую процедуру экспорта четырех видов продукции в пять государств-членов Евросоюза. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Теперь кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница, которые идут в режиме экспорта в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, должны получить лицензию Минэкономики по согласованию с Минагрополитики.

После того, как 15 сентября Еврокомиссия упразднила эмбарго на украинское зерно, Украина, согласно новым условиям, в течение 72 часов наработала и представила план действий по контролю за экспортом.

«Мы согласовываем с Еврокомиссией и со странами-импортерами необходимый список и объем аграрной продукции из четырех культур. Они в свою очередь определяют, готовы ли принимать эти культуры, когда и в каких объемах. Только после этого мы выдаем разрешения нашим предприятиям на экспорт той или иной продукции. То есть Украина контролирует свой экспорт и согласовывает его с принимающими странами», — пояснил Сольский во время выступления на заседании аграрного комитета Европарламента.

Министр надеется, что такая схема работы удовлетворит все стороны. И даже три страны, которые сейчас выступают против украинского аграрного экспорта, присоединятся к этому плану.

Ранее мы писали, что премьер Румынии предлагает продлить запрет на импорт украинской агропродукции на 30 дней.

Также Польша заблокирует вступление Украины в ЕС, если не будут найдены решения по экспорту зерна.

Кроме того, в Хорватии заявили, что не будут импортировать украинское зерно.

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