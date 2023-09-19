У Хорватії заявили, що не імпортуватимуть українське зерно

Не виключена заборона на такий імпорт за прикладом Польщі, Угорщини та Словаччини.

Колаж: sud.ua

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що країна не імпортуватиме українське зерно. Не виключена заборона на такий імпорт за прикладом Польщі, Угорщини та Словаччини. Про це повідомляє Politico.

«Позиція і бажання Хорватії полягають у тому, що ми є транзитною країною, а не країною, яка отримує величезну кількість українського зерна, яке дешевше, ніж наше, що означало б, що наші фермери перебувають у біді», - сказав він.

Київ подав судовий позов проти трьох країн Європейського Союзу до Світової організації торгівлі через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони, кинувши виклик Європейській комісії, яка минулої п'ятниці вирішила дозволити продаж українського зерна у ЄС.

На запитання, чи Хорватія запроваджуватиме аналогічну заборону, Пленкович не відповів, але повторив, що хорватські порти нині полегшують транзит українського зерна до третіх країн.

Раніше ми писали, що прем’єр Румунії пропонує продовжити заборону на імпорт української агропродукції на 30 днів.

Також Польща заблокує вступ України до ЄС, якщо не буде знайдено рішення з експорту зерна.

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