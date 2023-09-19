В Хорватии заявили, что не будут импортировать украинское зерно

Не исключен запрет на такой импорт по примеру Польши, Венгрии и Словакии.

Коллаж: sud.ua

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что страна не будет импортировать украинское зерно. Не исключен запрет на такой импорт по примеру Польши, Венгрии и Словакии. Об этом сообщает Politico.

«Позиция и желание Хорватии заключаются в том, что мы являемся транзитной страной, а не страной, которая получает огромное количество украинского зерна, которое дешевле нашего, что означало бы, что наши фермеры находятся в беде», - сказал он.

Киев подал судебный иск против трех стран Европейского Союза во Всемирную торговую организацию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты, бросив вызов Европейской комиссии, которая в прошлую пятницу решила разрешить продажу украинского зерна в ЕС.

На вопрос, будет ли Хорватия вводить аналогичный запрет, Пленкович не ответил, но повторил, что хорватские порты сейчас облегчают транзит украинского зерна в третьи страны.

Ранее мы писали, что премьер Румынии предлагает продлить запрет на импорт украинской агропродукции на 30 дней.

Также Польша заблокирует вступление Украины в ЕС, если не будут найдены решения по экспорту зерна.

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