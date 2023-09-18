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Прем’єр Румунії пропонує продовжити заборону на імпорт української агропродукції на 30 днів

17:53, 18 вересня 2023
Марчел Чолаку заявив, що проситиме міністрів сільського господарства та економіки накласти заборону на українську агропродукцію ще на 30 днів.
Прем’єр Румунії пропонує продовжити заборону на імпорт української агропродукції на 30 днів
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Румунія збирається продовжити заборону на імпорт української агропродукції. Прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку заявив, що звернеться до міністрів сільського господарства та економіки з проханням продовжити заборону на імпорт української агропродукції на 30 днів, пише RFI.

Чолаку наголосив, що чекає від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля пропозиції щодо ліцензування експорту зернових, які він буде обговорювати.

"Як ви бачили, Комісія вимагала запровадити систему ліцензування експорту зернових до країн ЄС. Прем'єр-міністр України також дотримувався тієї ж логіки, кажучи про те, що жорсткий контроль все одно буде", – сказав Чолаку.

Він додав, що після рішення Європейської комісії не продовжувати заборону на українську агропродукцію, "жоден кілограм пшениці не був імпортований до Румунії з України".

"Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я обов'язково попрошу міністра аграрної політики і міністра економіки ухвалити спільний наказ про те, що терміном на 30 днів, поки все не з'ясується, обмеження буде продовжено. Повторюю, запитів немає, і хочу запевнити аграріїв, що такого, як було рік тому, вже не буде", – додав румунський прем'єр.

Раніше ми писали, що Польща заблокує вступ України до ЄС, якщо не буде знайдено рішення з експорту зерна.

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