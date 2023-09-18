В центрі Києва раптово померла жінка: в поліції повідомили деталі

У Києві на Майдані Незалежності виявили тіло жінки.

В понеділок, 18 вересня, у Києві на Майдані Незалежності виявили тіло літньої жінки. На місці події працювали правоохоронні органи. Про це «Обозревателю» повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Інцидент стався біля входу до будівлі Головпоштамту.

«Попередньо встановлено, що на Майдані Незалежності раптово стало зле жінці 1941 року народження. Їй намагались допомогти, проте, на жаль, вона померла. Причину смерті встановить експертиза», – розповіли в поліції.

Раніше ми писали, що на Київщині електропотяг насмерть збив 17-річну дівчину.

Крім того, у Києві молодик на блокпосту збив двох військових.

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