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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

  1. В Україні

В центрі Києва раптово померла жінка: в поліції повідомили деталі

23:59, 18 вересня 2023
У Києві на Майдані Незалежності виявили тіло жінки.
В центрі Києва раптово померла жінка: в поліції повідомили деталі
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В понеділок, 18 вересня, у Києві на Майдані Незалежності виявили тіло літньої жінки. На місці події працювали правоохоронні органи. Про це «Обозревателю» повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Інцидент стався біля входу до будівлі Головпоштамту.

«Попередньо встановлено, що на Майдані Незалежності раптово стало зле жінці 1941 року народження. Їй намагались допомогти, проте, на жаль, вона померла. Причину смерті встановить експертиза», – розповіли в поліції.

Раніше ми писали, що на Київщині електропотяг насмерть збив 17-річну дівчину.

Крім того, у Києві молодик на блокпосту збив двох військових.

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