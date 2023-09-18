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У Раді зареєстрували законопроєкт про автоматичне отримання статусу учасника бойових дій

17:23, 18 вересня 2023
Якщо законопроєкт ухвалять, то уповноважені з військових частин будуть зобов’язані протягом 5 днів після дати закінчення реалізації бойового наказу (розпорядження) сформувати Довідку про безпосередню участь у бойових діях та внести відомості в реєстр.
У Раді зареєстрували законопроєкт про автоматичне отримання статусу учасника бойових дій
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У понеділок, 18 вересня, до Верховної Ради подали законопроєкт №10062, який передбачає автоматичне отримання статусу учасника бойових дій. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Якщо законопроєкт ухвалять, то уповноважені з військових частин будуть зобов’язані протягом 5 днів після дати закінчення реалізації бойового наказу (розпорядження) сформувати Довідку про безпосередню участь у бойових діях та внести відомості в реєстр.

Якщо такі відомості неможливо внести в електронній формі, то Довідка про участь у бойових діях у цей же строк направляється у паперовій формі до комісії, яка розглядає матеріали визнання учасниками бойових дій. Один примірник Довідки у паперовій формі надається військовослужбовцю.

Так, статус УБД буде набуватися автоматично після формування витягу разом із унікальним електронним ідентифікатором (QR-коду, штрих-коду, цифрового коду).

Як ідеться в пояснювальній записці, ухвалення законопроєкту сприятиме підвищенню рівня соцзахисту військовослужбовців та членів їхніх сімей шляхом спрощення процедури оформлення статусу УБД під час дії воєнного стану, а також людей з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників, зокрема шляхом удосконалення інформаційної взаємодії між держреєстрами.

Наразі законопроєкт направили на розгляд комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Далі за нього голосуватимуть депутати в першому читанні. 

Раніше ми писали, що Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій.

Також в Україні оновлено порядок надання статусу учасника бойових дій.

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