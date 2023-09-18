В Раде зарегистрировали законопроект об автоматическом получении статуса участника боевых действий

Если законопроект примут, то уполномоченные из воинских частей будут обязаны в течение 5 дней после даты окончания реализации боевого приказа (распоряжения) сформировать Справку о непосредственном участии в боевых действиях и внести сведения в реестр.

В понедельник, 18 сентября, в Верховную Раду подали законопроект №10062, предусматривающий автоматическое получение статуса участника боевых действий. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Если законопроект примут, то уполномоченные из воинских частей будут обязаны в течение 5 дней после даты окончания реализации боевого приказа (распоряжения) сформировать Справку о непосредственном участии в боевых действиях и внести сведения в реестр.

Если такие сведения невозможно внести в электронной форме, Справка об участии в боевых действиях в этот же срок направляется в бумажной форме в комиссию, которая рассматривает материалы признания участниками боевых действий. Один экземпляр Справки в бумажной форме предоставляется военнослужащему.

Так, статус УБД будет приобретаться автоматически после формирования извлечения вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-код, штрих-код, цифровой код).

Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня соцзащиты военнослужащих и членов их семей путем упрощения процедуры оформления статуса УБД во время действия военного положения, а также людей с инвалидностью в результате войны и членов семей погибших защитников, в частности путем усовершенствования информационного взаимодействия между госреестрами.

Законопроект направили на рассмотрение комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Дальше за него будут голосовать депутаты в первом чтении.

Ранее мы писали, что Защитников и Защитниц Украины разделят на пять категорий.

Также в Украине обновлен порядок предоставления статуса участника боевых действий.

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