Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій

В Україні з’являться п’ять категорій Захисників і Захисниць.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні з’явиться Єдиний реєстр військовослужбовців, а електронне посвідчення військовослужбовця і учасника бойових дій буде генеруватися у Дії. Відповідний законопроект 9637 21 серпня зареєстрував у парламенті спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з колегами, зокрема Галиною Третьяковою.

Проект розроблено з метою спрощення процедури набуття статусу УБД на основі інформаційних обмінів між різними реєстрами; запровадження окремого статусу Захисника та Захисниці України, визначення категорій Захисників та Захисниць України в залежності від умов проходження служби, а також передбачення пакетів соціальної підтримки в залежності від відповідної категорії.

Отже, відповідно до нової статті «Категорії Захисників і Захисниць України» ці категорії будуть визначати в залежності від:

тривалості участі в бойових діях (що визначається на підставі наказу командира військової частини про виплату додаткової винагороди за безпосередню участь військовослужбовця у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії в період здійснення зазначених заходів через відповідний Реєстр);

наказів про залучення до виконання бойових завдань;

інвалідності, отриманої внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України;

отриманих нагород.

До 1 категорії Захисників і Захисниць України віднесуть:

осіб, які брали безпосередню участь в АТО, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф проти України, які нагороджені орденом «Золота Зірка»;

осіб, які брали безпосередню участь в АТО, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність І групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які вони отримали під час безпосередньої участі в АТО, в бойових діях в ході протистояння;

осіб, які понад 120 діб брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;

осіб, які понад 12 місяців були залучені до виконання завдань АТО чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України.

До 2 категорії віднесуть:

осіб, які брали безпосередню участь в АТО, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф проти України, які нагороджені «Орденом Богдана Хмельницького», «Орденом княгині Ольги»;

осіб, які брали безпосередню участь в АТО, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність ІІ групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які отримали під час безпосередню участь в антитерористичній операції, в бойових діях в ході протистояння;

осіб, які від 90 до 120 діб (включно) брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;

осіб, які від 9 до 12 місяців були залучені до виконання завдань АТО чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України;

учасників протистояння збройній агресії рф проти України, нагороджені відомчими відзнаками за безпосередню участь в антитерористичній операції, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф;

учасники протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність І групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які отримали під час протистояння збройній агресії рф;

військовослужбовців із числа військовополонених.

До 3 категорії будуть належати:

особи, які від 60 до 90 діб (включно) брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;

особи, які брали безпосередню участь в АТО, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність ІІІ групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які отримали під час безпосередню участь в антитерористичній операції, в бойових діях в ході протистояння;

особи, які від 6 до 9 місяців були залучені до виконання АТО чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України;

учасники протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність ІІ групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які отримали під час протистояння збройній агресії рф.

До 4 категорії:

особи, які від 30 до 60 діб (включно) брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;

особи, які від 3 до 6 місяців були залучені до виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України;

учасники протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність ІІІ групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які отримали під час протистояння збройній агресії рф.

До 5 категорії:

особи, які від 1 до 30 діб (включно) брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;

особи, які до 3 місяців були залучені до виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України;

учасники протистояння збройній агресії рф проти України, які у зв’язку із безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України мають погіршення стану фізичного та психічного здоров’я, без встановлення інвалідності.

Деталі про наслідки такого поділу для соціального пакету у законопроекті відсутні. Лише визначено, що соціальна підтримка Захисникам і Захисницям надається відповідно до персональних життєвих обставин (стану здоров’я, наявності житла, віку, освіти, наявності роботи, сімейного статусу, наявності дітей) та визначається за результатами оцінювання потреб Захисників і Захисниць та членів їхніх сімей в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Соціальна підтримка Захисників і Захисниць передбачає супровід помічником ветерана, що включає:

проведення оцінки потреб Захисників і Захисниць та членів їх сімей. Інформація вноситься в електронній формі та забезпечує відслідковуваність та контроль за наданням видів послуг та допомог, передбачених ветерану та членам його сім’ї на підставі оцінки потреб.

координацію індивідуальної траєкторії переходу від військової служби до цивільного життя Захисників і Захисниць України;

визначення видів послуг і допомог, необхідних для ветерана та членів його сім’ї, зокрема:

медичні послуги;

фізична, психологічна реабілітація;

соціальні послуги, зокрема соціальна адаптація в громаді;

у випадку отримання інвалідності: протезування; переобладнання житла; супровід на робочому місці;

професійна інтеграція / перенавчання;

забезпечення житлом.

Автор: Наталя Мамченко

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