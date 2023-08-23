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Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій

08:00, 23 серпня 2023
В Україні з’являться п’ять категорій Захисників і Захисниць.
Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій
Джерело фото: zn.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні з’явиться Єдиний реєстр військовослужбовців, а електронне посвідчення військовослужбовця і учасника бойових дій буде генеруватися у Дії. Відповідний законопроект 9637 21 серпня зареєстрував у парламенті спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з колегами, зокрема Галиною Третьяковою.

Проект розроблено з метою спрощення процедури набуття статусу УБД на основі інформаційних обмінів між різними реєстрами; запровадження окремого статусу Захисника та Захисниці України, визначення категорій Захисників та Захисниць України в залежності від умов проходження служби, а також передбачення пакетів соціальної підтримки в залежності від відповідної категорії.

Отже, відповідно до нової статті «Категорії Захисників і Захисниць України» ці категорії будуть визначати в залежності від:

  • тривалості участі в бойових діях (що визначається на підставі наказу командира військової частини про виплату додаткової винагороди за безпосередню участь військовослужбовця у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії в період здійснення зазначених заходів через відповідний Реєстр);
  • наказів про залучення до виконання бойових завдань;
  • інвалідності, отриманої внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України;
  • отриманих нагород.

До 1 категорії Захисників і Захисниць України віднесуть:

  • осіб, які брали безпосередню участь в АТО, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф проти України, які нагороджені орденом «Золота Зірка»;
  • осіб, які брали безпосередню участь в АТО, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність І групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які вони отримали під час безпосередньої участі в АТО, в бойових діях в ході протистояння;
  • осіб, які понад 120 діб брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;
  • осіб, які понад 12 місяців були залучені до виконання завдань АТО чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України.

До 2 категорії віднесуть:

  • осіб, які брали безпосередню участь в АТО, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф проти України, які нагороджені «Орденом Богдана Хмельницького», «Орденом княгині Ольги»;
  • осіб, які брали безпосередню участь в АТО, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність ІІ групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які отримали під час безпосередню участь в антитерористичній операції, в бойових діях в ході протистояння;
  • осіб, які від 90 до 120 діб (включно) брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;
  • осіб, які від 9 до 12 місяців були залучені до виконання завдань АТО чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України;
  • учасників протистояння збройній агресії рф проти України, нагороджені відомчими відзнаками за безпосередню участь в антитерористичній операції, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф;
  • учасники протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність І групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які отримали під час протистояння збройній агресії рф;
  • військовослужбовців із числа військовополонених.

До 3 категорії будуть належати:

  • особи, які від 60 до 90 діб (включно) брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;
  • особи, які брали безпосередню участь в АТО, в бойових діях в ході протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність ІІІ групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які отримали під час безпосередню участь в антитерористичній операції, в бойових діях в ході протистояння;
  • особи, які від 6 до 9 місяців були залучені до виконання АТО чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України;
  • учасники протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність ІІ групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які отримали під час протистояння збройній агресії рф.

До 4 категорії:

  • особи, які від 30 до 60 діб (включно) брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;
  • особи, які від 3 до 6 місяців були залучені до виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України;
  • учасники протистояння збройній агресії рф проти України, що отримали інвалідність ІІІ групи, внаслідок травм, контузій, захворювань, які отримали під час протистояння збройній агресії рф.

До 5 категорії:

  • особи, які від 1 до 30 діб (включно) брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;
  • особи, які до 3 місяців були залучені до виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України;
  • учасники протистояння збройній агресії рф проти України, які у зв’язку із безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України мають погіршення стану фізичного та психічного здоров’я, без встановлення інвалідності.

Деталі про наслідки такого поділу для соціального пакету у законопроекті відсутні. Лише визначено, що соціальна підтримка Захисникам і Захисницям надається відповідно до персональних життєвих обставин (стану здоров’я, наявності житла, віку, освіти, наявності роботи, сімейного статусу, наявності дітей) та визначається за результатами оцінювання потреб Захисників і Захисниць та членів їхніх сімей в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Соціальна підтримка Захисників і Захисниць передбачає супровід помічником ветерана, що включає:

  • проведення оцінки потреб Захисників і Захисниць та членів їх сімей. Інформація вноситься в електронній формі та забезпечує відслідковуваність та контроль за наданням видів послуг та допомог, передбачених ветерану та членам його сім’ї на підставі оцінки потреб.
  • координацію індивідуальної траєкторії переходу від військової служби до цивільного життя Захисників і Захисниць України;
  • визначення видів послуг і допомог, необхідних для ветерана та членів його сім’ї, зокрема:
  • медичні послуги;
  • фізична, психологічна реабілітація;
  • соціальні послуги, зокрема соціальна адаптація в громаді;
  • у випадку отримання інвалідності: протезування; переобладнання житла; супровід на робочому місці;
  • професійна інтеграція / перенавчання;
  • забезпечення житлом.

Автор: Наталя Мамченко

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