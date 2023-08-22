В Україні з’явиться Єдиний реєстр військовослужбовців, а електронне посвідчення військовослужбовця і учасника бойових дій буде генеруватися у Дії

Для спрощення процедури набуття статусу учасника бойових дій запровадять Єдиний реєстр військовослужбовців – посвідчення можна буде генерувати в Дії.

Джерело фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців – інформаційно- телекомунікаційну систему, призначену для збирання, реєстрації інформації про військовослужбовців, та збору інформації, необхідної для надання їм статусу учасників бойових дій чи статусу Захисників та Захисниць України, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Відповідний законопроект 9637 21 серпня зареєстрував у парламенті спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з колегами, зокрема Галиною Третьяковою.

Законопроект передбачає внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо впорядкування процедури надання статусів (їх категорій) ветеранам.

Як зазначають автори, проект розроблено з метою спрощення процедури набуття статусу УБД на основі інформаційних обмінів між різними реєстрами; запровадження окремого статусу Захисника та Захисниці України для осіб, які захищають суверенітет та територіальну цілісність сьогодні, визначення категорій Захисників та Захисниць України в залежності від умов проходження служби, а також передбачення пакетів соціальної підтримки в залежності від відповідної категорії Захисника чи Захисниці.

Так, депутати констатують, що, як свідчить практика, військовослужбовець має низку труднощів на шляху до оформлення статусу учасника бойових дій.

З огляду на це, для спрощення процедури набуття статусу учасника бойових дій доцільним є запровадження Єдиного реєстру військовослужбовців, який би містив інформацію про основні посадові характеристики військовослужбовця, а також забезпечення подальшого інформаційного обміну з Єдиним державним реєстром ветеранів та іншими реєстрами.

Також законопроект пропонує передбачити можливість генерування електронного посвідчення військовослужбовця / учасника бойових дій / Захисника чи Захисниці України у мобільному застосунку «Дія».

Депутати вказують, що наразі близько 500 тисяч осіб мають статус учасника бойових дій (з них 15 тис. брали участь у Другій світовій війні, 100 тис. воїни-інтернаціоналісти, 16 тис. «афганці»), при цьому очікується збільшення кількості ветеранів до понад 1,5 млн. осіб: це нові ветерани (середній вік 27-30 років), що мають зовсім інші потреби.

«Механічне включення сучасних ветеранів до діючого законодавства не буде ефективним для цих осіб, оскільки не враховуються актуальні потреби ветеранів», - зазначають автори.

При цьому, на сьогодні статус учасника бойових дій не передбачає категоризації УБД залежно від внеску кожного окремого ветерана в захист територіальної цілісності України, передбачає однаковий набір пільг для всіх УБД, незалежно від того, в яких умовах і з яким ризиком для життя і здоровʼя вони проходили службу, та незалежно від потреб та персональних обставин кожного окремого ветерана та його родини.

Крім того, значна кількість пільг, передбачених сьогодні в законодавстві, є фінансово незабезпечена і фактично не може бути реалізована на практиці, або ж застарілою і не відповідає сучасним умовам життя.

«Все це може створити суттєву напругу серед нових ветеранів, які беруть участь у захисті територіальної цілісності України від військової агресії російської федерації.

Тому виникла необхідність у визначенні окремого статусу Захисника та Захисниці України для осіб, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України сьогодні, виділення категорій Захисника та Захисниці України в залежності від тривалості участі в бойових діях, наказів про залучення до виконання бойових завдань; отриманої інвалідності; нагород, а також передбачення пакетів соціальної підтримки в залежності від відповідної категорії, а також від персональних життєвих обставин та потреб ветерана», - вказують ініціатори законопроекту.

Тож, законопроектом пропонується внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема:

забезпечення інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів з іншими реєстрами та можливості генерування посвідчень ветеранів на основі наявної інформації;

запровадження Єдиного державного реєстру військовослужбовців, визначення основних характеристик його функціонування, інформаційних обмінів з іншими реєстрами, а також забезпечення можливості генерування посвідчень військовослужбовців на основі наявної інформації;

визначення статусу Захисника та Захисниці України, а також розподіл Захисника та Захисниці України в залежності від тривалості участі в бойових діях, наказів про залучення до виконання бойових завдань; отриманої інвалідності; нагород;

набуття статусу учасника бойових дій або Захисника чи Захисниці автоматично на основі інформаційних обмінів між Єдиним державним реєстром ветеранів та Єдиним державним реєстром військовослужбовців, а залучення комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових забезпечити тільки у спірних випадках надання статусу;

визначити основні пакети підтримки, що передбачаються окремі для кожної категорії Захисників та Захисниць України.

Автор: Наталя Мамченко

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