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В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие

В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие.

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В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие

16:17, 22 августа 2023
В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие.
В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие
Источник фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих – информационно- телекоммуникационную систему, предназначенную для сбора, регистрации информации о военнослужащих и сбора информации, необходимой для предоставления им статуса участников боевых действий или статуса Защитников и Защитниц Украины, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. Соответствующий законопроект 9637 21 августа зарегистрировал в парламенте спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с коллегами, в том числе Галиной Третьяковой.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» об упорядочении процедуры предоставления статусов (их категорий) ветеранам.

Как отмечают авторы, проект разработан с целью упрощения процедуры получения статуса УБД на основе информационных обменов между разными реестрами; введение отдельного статуса Защитника и Защитницы Украины для лиц, защищающих суверенитет и территориальную целостность сегодня, определение категорий Защитников и Защитниц Украины в зависимости от условий прохождения службы, а также установление пакетов социальной поддержки в зависимости от категории Защитника или Защитницы.

Так, депутаты констатируют, что, как свидетельствует практика, у военнослужащего есть ряд трудностей на пути к оформлению статуса участника боевых действий.

Учитывая это, для упрощения процедуры получения статуса участника боевых действий целесообразно введение Единого реестра военнослужащих, который содержал информацию об основных должностных характеристиках военнослужащего, а также обеспечения дальнейшего информационного обмена с Единым государственным реестром ветеранов и другими реестрами.

Также законопроект предлагает предусмотреть возможность генерирования электронного удостоверения военнослужащего/участника боевых действий/Защитника или Защитницы Украины в мобильном приложении «Дия».

Депутаты указывают, что в настоящее время около 500 тысяч человек имеют статус участника боевых действий (из них 15 тыс. участвовали во Второй мировой войне, 100 тыс. воины-интернационалисты, 16 тыс. «афганцы»), при этом ожидается увеличение количества ветеранов более чем 1,5 млн. человек: это новые ветераны (средний возраст 27-30 лет), имеющие совершенно иные потребности.

«Механическое включение современных ветеранов в действующее законодательство не будет эффективным для этих лиц, поскольку не учитываются актуальные потребности ветеранов», - отмечают авторы.

При этом, на сегодняшний день статус участника боевых действий не предусматривает категоризации УБД в зависимости от вклада каждого отдельного ветерана в защиту территориальной целостности Украины, предусматривает одинаковый набор льгот для всех УБД, независимо от того, в каких условиях и с каким риском для жизни и здоровья они проходили службу и независимо от потребностей и персональных обстоятельств каждого отдельного ветерана и его семьи.

Кроме того, значительное количество льгот, предусмотренных сегодня в законодательстве, является финансово необеспеченным и фактически не может быть реализовано на практике, или устаревшим и не соответствует современным условиям жизни.

Все это может создать существенное напряжение среди новых ветеранов, участвующих в защите территориальной целостности Украины от военной агрессии российской федерации.

Поэтому возникла необходимость в определении отдельного статуса Защитника и Защитницы Украины для лиц, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины, выделение категорий Защитника и Защитницы Украины в зависимости от продолжительности участия в боевых действиях, приказов о привлечении к выполнению боевых задач; полученной инвалидности; наград, а также предусмотрение пакетов социальной поддержки в зависимости от соответствующей категории, а также от персональных жизненных обстоятельств и потребностей ветерана», – указывают инициаторы законопроекта.

Законопроектом предлагается внесение изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», в частности:

  • обеспечение информационного обмена между Единым государственным реестром ветеранов с другими реестрами и возможности генерирования удостоверений ветеранов на основе имеющейся информации;
  • введение Единого государственного реестра военнослужащих, определение основных характеристик его функционирования, информационных обменов с другими реестрами, а также обеспечение возможности генерирования удостоверений военнослужащих на основе имеющейся информации;
  • определение статуса Защитника и Защитницы Украины, а также раздел Защитника и Защитницы Украины в зависимости от продолжительности участия в боевых действиях, приказов о привлечении к выполнению боевых задач; полученной инвалидности; наград;
  • приобретение статуса участника боевых действий или Защитника или Защитницы автоматически на основе информационных обменов между Единым государственным реестром ветеранов и Единым государственным реестром военнослужащих, а привлечение комиссий по рассмотрению материалов о признании участниками боевых обеспечить только в спорных случаях предоставление статуса;
  • определить основные пакеты поддержки, которые предусматриваются для каждой категории Защитников и Защитниц Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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