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  1. В мире

Имеет дальность действия 2000 км и может летать до 24 часов: Иран значительно усовершенствовал дрон Mohajer

17:05, 22 августа 2023
Дрон может летать с максимальной скоростью 210 км/ч и нести разные виды боеприпасов и бомб.
Имеет дальность действия 2000 км и может летать до 24 часов: Иран значительно усовершенствовал дрон Mohajer

В Иране был создан усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Беспилотник имеет дальность действия 2000 км и может летать до 24 часов. Его полезная нагрузка может достигать 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность дрона Mohajer-6. Дрон может летать с максимальной скоростью 210 км/ч и нести разные виды боеприпасов и бомб. Он оснащен системами радиоэлектронной борьбы и сбора разведывательной информации.

«Mohajer» на фарсе означает «иммигрант» и является линейкой дронов, производимой Исламской Республикой с 1985 года.

Mohajer-10 напоминает американский дрон MQ-9 Reaper. Как сообщает Bloomberg, Иран в прошлом захватывал американские дроны или их части, но нет никаких доказательств того, что он захватил Reaper компании General Atomics, который используется ВВС США и союзными американскими странами как дрона «охотника-убийцы», который может действовать на большой высоте в течение долгих часов и следовать за целью перед атакой.

В декабре 2011 года Иран захватил дрон RQ-170 Sentinel, которым управляло ЦРУ для наблюдения за иранскими ядерными объектами после того, как он вошел в иранское воздушное пространство из соседнего Афганистана. Затем Иран перепроектировал дрон, чтобы создать свои собственные варианты.

В 2019 году Иран сбил дрон RQ-4A Global Hawk ВМС США в Ормузском проливе на фоне высокой напряженности из-за провала ядерного соглашения с мировыми государствами.

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