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Защитников и Защитниц Украины разделят на пять категорий

08:00, 23 августа 2023
В Украине появятся пять категорий Защитников и Защитниц.
Защитников и Защитниц Украины разделят на пять категорий
Источник фото: zn.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в «Дие». Соответствующий законопроект 9637 21 августа зарегистрировал в парламенте спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с коллегами, в том числе Галиной Третьяковой.

Проект разработан с целью упрощения процедуры получения статуса УБД на основе информационных обменов между разными реестрами; введение отдельного статуса Защитника и Защитницы Украины, определение категорий Защитников и Защитниц Украины в зависимости от условий прохождения службы, а также предусмотрение пакетов социальной поддержки в зависимости от соответствующей категории.

Следовательно, согласно новой статье «Категории Защитников и Защитниц Украины» эти категории будут определять в зависимости от:

  • продолжительности участия в боевых действиях (определяемого на основании приказа командира воинской части о выплате дополнительного вознаграждения за непосредственное участие военнослужащего в боевых действиях или обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии в период осуществления указанных мер через соответствующий Реестр) ;
  • приказов о привлечении к выполнению боевых задач;
  • инвалидности, полученной в результате непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • полученные награды.

К 1 категории Защитников и Защитниц Украины отнесут:

  • лиц, принимавших непосредственное участие в АТО, в боевых действиях в ходе противостояния вооруженной агрессии РФ против Украины, награжденных орденом «Золотая Звезда»;
  • лиц, принимавших непосредственное участие в АТО, в боевых действиях в ходе противостояния вооруженной агрессии РФ против Украины, получивших инвалидность I группы, вследствие травм, контузий, заболеваний, которые они получили при непосредственном участии в АТО, в боевых действиях в ходе противостояние;
  • лиц, которые более 120 суток принимали непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивали осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной РФ территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора;
  • лиц, которые более 12 месяцев были привлечены к выполнению задач АТО или осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях в районах ее проведения, мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

К 2 категории отнесут:

  • лиц, принимавших непосредственное участие в АТО, в боевых действиях в ходе противостояния вооруженной агрессии РФ против Украины, награжденных «Орденом Богдана Хмельницкого», «Орденом княгини Ольги»;
  • лиц, принимавших непосредственное участие в АТО, в боевых действиях в ходе противостояния вооруженной агрессии РФ против Украины, получивших инвалидность II группы, вследствие травм, контузий, заболеваний, получивших при непосредственном участии в антитеррористической операции, в боевых действиях в ходе противостояние;
  • лиц, которые от 90 до 120 суток (включительно) принимали непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивали осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной России территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора;
  • лиц, которые от 9 до 12 месяцев были привлечены к выполнению задач АТО или осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях в районах ее проведения, мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины;
  • участников противостояния вооруженной агрессии РФ против Украины, награжденные ведомственными отличиями за непосредственное участие в антитеррористической операции, в боевых действиях в ходе противостояния вооруженной злости РФ;
  • участники противостояния вооруженной агрессии РФ против Украины, получившие инвалидность I группы, вследствие травм, контузий, заболеваний, получившихся во время противостояния вооруженной злости РФ;
  • военнослужащих из военнопленных.

К 3 категории будут относиться:

  • лица, которые от 60 до 90 суток (включительно) принимали непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивали осуществление мер по национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной РФ территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора;
  • лица, принимавшие непосредственное участие в АТО, в боевых действиях в ходе противостояния вооруженной агрессии РФ против Украины, получивших инвалидность ІІІ группы, вследствие травм, контузий, заболеваний, получивших при непосредственном участии в антитеррористической операции, в боевых действиях в ходе противостояние;
  • лица, от 6 до 9 месяцев были привлечены к выполнению АТО или осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях в районах ее проведения, мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности население и интересы государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • участники противостояния вооруженной агрессии РФ против Украины, получившие инвалидность II группы, вследствие травм, контузий, заболеваний, получившихся во время противостояния вооруженной агрессии РФ.

До 4 категории:

  • лица, которые от 30 до 60 суток (включительно) принимали непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивали осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной России территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора;
  • лица, которые от 3 до 6 месяцев были привлечены к выполнению задач антитеррористической операции или осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях в районах ее проведения, мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • участники противостояния вооруженной агрессии РФ против Украины, получившие инвалидность ІІІ группы, вследствие травм, контузий, заболеваний, получившихся во время противостояния вооруженной агрессии РФ.

До 5 категории:

  • лица, которые от 1 до 30 суток (включительно) принимали непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивали осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной России территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора;
  • лица, которые до 3 месяцев были привлечены к выполнению задач антитеррористической операции или осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях в районах ее проведения, мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности население и интересы государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • участники противостояния вооруженной агрессии РФ против Украины, которые в связи с непосредственным участием в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины имеют ухудшение состояния физического и психического здоровья, без установления инвалидности.

Детали о последствиях такого разделения для социального пакета в законопроекте отсутствуют. Только определено, что социальная поддержка Защитникам и Защитницам предоставляется в соответствии с персональными жизненными обстоятельствами (состояния здоровья, наличия жилья, возраста, образования, наличия работы, семейного статуса, наличия детей) и определяется по результатам оценки потребностей Защитников и Защитниц и членов их семей в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Социальная поддержка Защитников и Защитниц предусматривает сопровождение помощником ветерана, включающего:

  • проведение оценки потребностей Защитников и Защитниц и членов их семей. Информация вносится в электронной форме и обеспечивает отслеживание и контроль за предоставлением видов услуг и пособий, предусмотренных ветераном и членами его семьи на основании оценки потребностей.
  • координацию индивидуальной траектории перехода от военной службы к гражданской жизни Защитников и Защитниц Украины;
  • определение видов услуг и пособий, необходимых для ветерана и членов его семьи, в частности:
  • медицинские услуги;
  • физическая, психологическая реабилитация;
  • социальные услуги, в частности, социальная адаптация в обществе;
  • в случае получения инвалидности: протезирование; переоборудование жилья; сопровождение на рабочем месте;
  • профессиональная интеграция/переобучение;
  • обеспечение жильем.

Автор: Наталья Мамченко

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