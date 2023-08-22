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Прекращение проверки плагиата у Лисового и Бабака: суд открыл дело против НАЗЯВО

17:08, 22 августа 2023
Истец просит суд признать бездействие Национального агентства по проверке плагиата в работах Лисового и Бабака противоправным.
Прекращение проверки плагиата у Лисового и Бабака: суд открыл дело против НАЗЯВО

Член Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) Никита Андреев сообщил, что подал в суд на Агентство, из-за остановки проверки диссертации министра образования и науки Оксена Лисового и председателя образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака на плагиат. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Согласно документу, обнародованному Никитой Андреев, 21 августа суд принял решение открыть административное дело по иску против НАЗЯВО.

«Члены НАЗЯВО фактически не смогли реализовать собственные полномочия и определиться с наличием или отсутствием проявлений академической недоброчестности в работах вышеупомянутых лиц. Уверен, что Суд вернет нам такую возможность», – написал он.

Никита Андреев сообщил, что просит суд признать бездействие Национального агентства по проверке плагиата в работах Лисового и Бабака противоправным.

Еще он требует обязать НАЗЯВО немедленно рассмотреть сообщения о возможных фактах академического плагиата, фабрикации и фальсификации в научных работах Лисового и Бабака.

По его словам, «Министерство образования и науки Украины в критическом состоянии…».

«Все, что я наблюдаю сейчас, – это нарушение на нарушении; одни разговоры о видениях и стратегиях; отсутствие понимания того, что происходит вокруг, и как с этим справиться.

Что-то подобное я наблюдал в МОН в 2018 году, когда «ручная» конкурсная комиссия выбирала членов в НАЗЯВО. Этому конкурсу позже дал оценку Верховный Суд при рассмотрении моего искового заявления. Сегодня в МОН почти те же люди, и еще раз доказывают, что они понимают только язык судебных решений», – добавил Андреев.

Ранее сообщалось, что НАЗЯВО прекратило проверку на плагиат диссертации министра образования Оксена Лисового.

Напомним, министр образования Оксен Лисовый отказался от степени кандидата наук.

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