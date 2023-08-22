ВАКС конфисковал активы «Группы ЛСР», связанные с российским олигархом Молчановым

Основанием для конфискации активов ПАО «Группа ЛСР» стало то, что компания финансирует войну россии против Украины из-за уплаты налогов в бюджет рф.

Высший антикоррупционный суд конфисковал активы ПАО «Группа ЛСР», связанные с российским олигархом Андреем Молчановым. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Так, 22 августа коллегия судей ВАКС удовлетворила иск Министерства юстиции Украины о конфискации активов ПАО «Группа ЛСР», конечным бенефициарным владельцем которой является российский олигарх Андрей Молчанов. У общества конфисковали 100% уставного капитала украинского предприятия ООО «АЭРОК», которое является крупнейшим поставщиком изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения и находится в Обухове.

Отмечается, что основанием для конфискации активов ПАО «Группа ЛСР» стало то, что компания финансирует войну россии против Украины из-за уплаты налогов в бюджет рф. А также «Группа ЛСР» принимает участие в ипотечных программах по обеспечению жильем воевавших в Украине российских солдат.

Апелляционная жалоба на это решение может быть подана в течение пяти дней со дня оглашения решения суда.

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