Вищий антикорсуд конфіскував київські квартири російського пропагандиста Лєбєдєва

У дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва площею 138 кв. м та 193 кв. м.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення активів російського пропагандиста, дизайнера Артємія Лєбедєва. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Рішенням ВАКС в дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва: площею 138 кв. м. на ЯрВалу та 193 кв. м. на Саксаганського.

Перша квартира записана безпосередньо на Лебедєва, іншу він переписав на свого товариша програміста за декілька місяців до початку повноматсабного вторгнення рф.

Зазначається, що Лєбєдєв відкрито поширює антиукраїнську пропаганду і відвідує окуповані території. Він був внесений до санкційного списку в січні 2023 року.

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