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У Верховному Суді прокоментували законодавчі ідеї щодо покарання адвокатів за зловживання правами у процесі

Зловживання правами у процесі є проблемою, але формувати етичну основу поведінки для адвокатів має сама адвокатура, - голова ВС.

Відновити дисциплінарні повноваження ВРП поки що не вдається – що відомо

У Верховній Раді підозрюють, що іноземні посольства та проекти допомоги блокують відновлення розгляду скарг на суддів.

Машина часу: Денис Маслов запозичив норму щодо заборони зловживання правами із законопроекту Петра Порошенка

Покарання адвокатів у кримінальному процесі за подання безпідставних відводів суддям та неявки вже було прописане у законопроекті Петра Порошенка 2018 року, і ці положення фактично дублюються у проекті Дениса Маслова.

Правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів в отриманні яких підозрюють ексголову Верховного Суду Князєва

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко заявляє, що правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів, які за версією обвинувачення, є частиною хабара, в отриманні якого підозрюють Князєва.

Фотографію в паспорти-книжечки можна не вклеювати до завершення воєнного стану

Паспорти-книжечки, до яких не було вклеєно фотокартку після досягнення особою 25 чи 45 років під час воєнного стану та за 30 днів до 24 лютого залишаються чинними як і ID-картки, строк дії яких сплив за 30 днів до 24 лютого та під час воєнного стану.

  1. В Україні

Вищий антикорсуд конфіскував київські квартири російського пропагандиста Лєбєдєва

09:45, 11 липня 2023
У дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва площею 138 кв. м та 193 кв. м.
Вищий антикорсуд конфіскував київські квартири російського пропагандиста Лєбєдєва
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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення активів російського пропагандиста, дизайнера Артємія Лєбедєва. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Рішенням ВАКС в дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва: площею 138 кв. м. на ЯрВалу та 193 кв. м. на Саксаганського.

Перша квартира записана безпосередньо на Лебедєва, іншу він переписав на свого товариша програміста за декілька місяців до початку повноматсабного вторгнення рф.

Зазначається, що Лєбєдєв відкрито поширює антиукраїнську пропаганду і відвідує окуповані території. Він був внесений до санкційного списку в січні 2023 року.

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