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У Верховному Суді прокоментували законодавчі ідеї щодо покарання адвокатів за зловживання правами у процесі

Зловживання правами у процесі є проблемою, але формувати етичну основу поведінки для адвокатів має сама адвокатура, - голова ВС.

Відновити дисциплінарні повноваження ВРП поки що не вдається – що відомо

У Верховній Раді підозрюють, що іноземні посольства та проекти допомоги блокують відновлення розгляду скарг на суддів.

Машина часу: Денис Маслов запозичив норму щодо заборони зловживання правами із законопроекту Петра Порошенка

Покарання адвокатів у кримінальному процесі за подання безпідставних відводів суддям та неявки вже було прописане у законопроекті Петра Порошенка 2018 року, і ці положення фактично дублюються у проекті Дениса Маслова.

Правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів в отриманні яких підозрюють ексголову Верховного Суду Князєва

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко заявляє, що правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів, які за версією обвинувачення, є частиною хабара, в отриманні якого підозрюють Князєва.

Фотографію в паспорти-книжечки можна не вклеювати до завершення воєнного стану

Паспорти-книжечки, до яких не було вклеєно фотокартку після досягнення особою 25 чи 45 років під час воєнного стану та за 30 днів до 24 лютого залишаються чинними як і ID-картки, строк дії яких сплив за 30 днів до 24 лютого та під час воєнного стану.

  1. В Україні

Який стан повітря і радіаційний фон в Києві 11 липня

09:33, 11 липня 2023
Станом на ранок рівень забрудненості повітря дуже низький, радіаційний фон – у нормі.
Який стан повітря і радіаційний фон в Києві 11 липня
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В Києві станом на 08:00 рівень забрудненості атмосферного повітря дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 12 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,09 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 14 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

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