Байден зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО

12 липня Байден і Зеленський зустрінуться у кулуарах саміту.

Фото: ОП

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться з українським Президентом Володимиром Зеленським у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня. Про це повідомляє Білий дім.

Напередодні про це повідомляло видання Politico, за даними якого, Байден також зустрінеться із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, щоб переконати турецького лідера, що той повинен прийняти Швецію як ще одного члена НАТО.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 липня, у литовському Вільнюсі розпочинається дводенний саміт НАТО. На ньому має вирішитись, чи отримає Україна запрошення на членство в Альянсі та гарантії безпеки.

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