Війська рф атакували дронами зерновий термінал порту Одещини: є влучання в адмінбудівлю

22 дрони знищили сили протиповітряної оборони, два влучили в адмінбудівлю припортового об’єкту.

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Російські війська у ніч на 11 липня здійснили дронову атаку по півдню України, зокрема атакували зерновий термінал одного з портів Одещини, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу Shahed-136. Підступний план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини сили протиповітряної оборони не дали реалізувати. 22 дрони-вбивці знищено силами протиповітряної оборони півдня, два влучили в адмінбудівлю припортового об’єкту», – йдеться в повідомленні.

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового, пожежі ліквідували, критичних руйнувань і постраждалих не зафіксували.

Раніше ми писали, що на Київщині через падіння уламків БПЛА спалахнула пожежа і є руйнування.

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