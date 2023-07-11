Войска рф атаковали дронами зерновой терминал порта Одесской области: есть попадание в админздание

22 дрона уничтожили силы противовоздушной обороны, два попали в админздание припортового объекта.

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Российские войска в ночь на 11 июля совершили дроновую атаку по югу Украины, в том числе атаковали зерновой терминал одного из портов Одесщины, сообщили в оперативном командовании «Юг».

«Из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа Shahed-136. Коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесщины силы противовоздушной обороны не дали реализовать. 22 дрона-убийцы уничтожены силами противовоздушной обороны юга, два попали в админздание припортового объекта», – говорится в сообщении.

Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового, пожары ликвидировали, критических разрушений и пострадавших не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что в Киевской области из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар и есть разрушения.

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