Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО

12 июля Байден и Зеленский встретятся в кулуарах саммита.

Фото: ОП

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретится с украинским Президентом Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля. Об этом сообщает Белый дом.

Накануне об этом сообщало издание Politico, по данным которого Байден также встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, чтобы убедить турецкого лидера, что тот должен принять Швецию как еще одного члена НАТО.

Напомним, что во вторник, 11 июля, в литовском Вильнюсе начинается двухдневный саммит НАТО. На нем должно решиться, получит ли Украина приглашение на членство в Альянсе и гарантии безопасности.

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