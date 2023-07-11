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В Верховном Суде прокомментировали законодательные идеи о наказании адвокатов за злоупотребление правами в процессе

Злоупотребление правами в процессе является проблемой, но формировать этическую основу поведения для адвокатов должна сама адвокатура, - председатель ВС.

Восстановить дисциплинарные полномочия Совета правосудия пока не удается – что известно

В Верховной Раде подозревают, что иностранные посольства и проекты помощи блокируют возобновление рассмотрения жалоб на судей.

Машина времени: Денис Маслов заимствовал норму о запрете злоупотребления правами из законопроекта Петра Порошенко

Наказание адвокатов в уголовном процессе за предоставление безосновательных отводов судьям и неявки уже было прописано в законопроекте Петра Порошенко в 2018 году, и эти положения фактически дублируются в проекте Дениса Маслова.

Правоохранители до сих пор не нашли 445,8 тысячи долларов в получении которых подозревают экс-председателя Верховного Суда Князева

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко заявляет, что правоохранители до сих пор не нашли 445,8 тысячи долларов, которые по версии обвинения, являются частью взятки, в получении которой подозревают Князева.

Фотографию в паспорта-книжечки можно не вклеивать до завершения военного положения

Паспорта-книжечки, в которые не была вклеена фотография после достижения лицом 25 или 45 лет во время военного положения и за 30 дней до 24 февраля остаются в силе как и ID-карты, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля и во время военного положения.

  1. В Украине

Высший антикорсуд конфисковал киевские квартиры российского пропагандиста Лебедева

09:45, 11 июля 2023
В доход государства взыскали две квартиры в центре Киева площадью 138 кв. м и 193 кв. м.
Высший антикорсуд конфисковал киевские квартиры российского пропагандиста Лебедева
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Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании активов российского пропагандиста, дизайнера Артемия Лебедева. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Решением ВАКС в доход государства взыскали две квартиры в центре Киева: площадью 138 кв. м. на Ярвалу и 193 кв. м. на Саксаганского.

Первая квартира записана непосредственно на Лебедева, другую он переписал на своего товарища программиста за несколько месяцев до начала полномочного вторжения рф.

Отмечается, что Лебедев открыто распространяет антиукраинскую пропаганду и посещает оккупированные территории. Он был внесен в санкционный список в январе 2023 года.

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