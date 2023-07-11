Высший антикорсуд конфисковал киевские квартиры российского пропагандиста Лебедева

В доход государства взыскали две квартиры в центре Киева площадью 138 кв. м и 193 кв. м.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании активов российского пропагандиста, дизайнера Артемия Лебедева. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Решением ВАКС в доход государства взыскали две квартиры в центре Киева: площадью 138 кв. м. на Ярвалу и 193 кв. м. на Саксаганского.

Первая квартира записана непосредственно на Лебедева, другую он переписал на своего товарища программиста за несколько месяцев до начала полномочного вторжения рф.

Отмечается, что Лебедев открыто распространяет антиукраинскую пропаганду и посещает оккупированные территории. Он был внесен в санкционный список в январе 2023 года.

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